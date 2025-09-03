Rússia intensifica ataques à Ucrânia às vésperas de reunião entre Zelensky e líderes europeus em Paris

A Rússia lançou um ataque massivo na noite de terça para quarta-feira (3), utilizando 526 drones e mísseis, com foco principal no oeste da Ucrânia. A ofensiva deixou vários feridos e milhares de casas sem energia. Explosões foram ouvidas na capital, Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu o reconhecimento internacional das regiões ucranianas anexadas.

Nove das 24 regiões da Ucrânia foram atingidas nesse ataque em larga escala. Entre os feridos estão quatro ferroviários ucranianos, atingidos em Kirovogrado (centro da Ucrânia). A ofensiva causou danos consideráveis à infraestrutura já crítica do país, incluindo cidades na parte ocidental, como Lviv e Volínia.

Na região de Chernihiv (norte), 30 mil pessoas ficaram sem energia elétrica após um bombardeio à infraestrutura civil, segundo informou o chefe da administração regional, Vyacheslav Tchaus.