Acidente com bonde em Lisboa expõe crise em todos os setores de transporte de Portugal

O acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, na noite de quarta-feira (3), que deixou 16 mortos, expõe a precariedade dos transportes públicos em Portugal. A tragédia foi possivelmente causada pela quebra do cabo que conectava as duas cabines do sistema, cuja manutenção havia sido terceirizada para uma empresa privada - decisão criticada há anos pelos sindicatos da Carris, empresa municipal responsável pelo transporte na capital. A situação dos transportes públicos em Portugal é delicada: não só há falta de pessoal qualificado, mas também os salários são baixos e a maior parte dos empregos são precários.

Com informações de Catarina Falcão, da RFI em Paris

A historiadora e especialista em relações de trabalho Raquel Varela, da Universidade Nova de Lisboa, aponta que o acidente revela uma "situação absolutamente explosiva" nos serviços públicos. Segundo a professora, há falta de profissionais qualificados, salários baixos e excesso de subcontratações, o que compromete a segurança dos trabalhadores e usuários.