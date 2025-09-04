Acordo UE-Mercosul: ruralistas franceses denunciam a concorrência, mas indústria visa alta de vendas

"Isso é uma traição, uma traição planejada", declarou o secretário-geral da Coordenação Rural na França, Christian Convers, às emissoras RMC e BFMTV. "Não nos deixaremos enganar", disse ele, indicando que a entidade entraria em contato com o primeiro-ministro, François Bayrou, para que uma votação de emergência sobre o texto seja realizada na Assembleia Nacional".

Enquanto isso, industriais comemoram

Diante desse cenário, novas manifestações para rejeitar o tratado podem voltar a ocorrer no país, num contexto político interno já explosivo. Mas, ao mesmo tempo, Le Figaro indica que alguns setores celebram a oportunidade de participar de um mercado comum de 700 milhões de consumidores, especialmente após a imposição de tarifas aduaneiras por parte dos Estados Unidos.

Um exemplo é o de vinhos e bebidas alcoólicas. As tarifas de exportação dos produtos europeus para o Brasil e demais parceiros do Mercosul, que hoje estão entre 18% e 27%, poderão ser zeradas em até oito anos.

O jornal também destaca as oportunidades que o acordo UE-Mercosul representará para as indústrias francesas, como nos setores farmacêutico e químico, que "poderão aumentar suas exportações em 47%". O de maquinários, por sua vez, poderá subir as vendas em 78%, segundo a reportagem, enquanto o de autopeças deve disparar 95%, conforme o diário.

França encurralada

O jornal econômico Les Echos detalha a posição da França, que desde o início foi contra a assinatura do acordo da forma como ele estava escrito. Segundo a reportagem, os franceses se sentirão "traídos" se o presidente Emmanuel Macron mudar sua posição na última hora.