Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

As ondas de calor que se intensificam em todo o planeta, não afetam apenas o conforto térmico ou a produtividade. Um estudo publicado na revista Nature revelou que a exposição prolongada a temperaturas elevadas pode acelerar o envelhecimento biológico do corpo humano - com impactos comparáveis aos do tabagismo, do consumo excessivo de álcool e do sedentarismo.

A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Hong Kong, acompanhou 24.922 adultos em Taiwan ao longo de 15 anos. Os resultados são alarmantes: dois anos de exposição a ondas de calor intensas podem adicionar de oito a 12 dias extras ao envelhecimento biológico de uma pessoa.

Embora o número pareça pequeno, os efeitos são cumulativos e podem representar riscos significativos à saúde pública ao longo do tempo.