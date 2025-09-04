Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo e ameaça Rússia com sanções

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (4) que 26 países - em sua maioria europeus - se comprometeram a participar da segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo ou acordo de paz com a Rússia. A declaração foi feita após uma reunião de cúpula realizada em Paris. Macron também anunciou que novas sanções serão aplicadas contra Moscou, caso o governo russo se recuse a negociar.

O encontro, batizado de "Coalizão dos Voluntários", reuniu cerca de 30 países, majoritariamente europeus, que apoiam Kiev, além do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A reunião teve como foco as garantias de segurança que poderão ser oferecidas à Ucrânia quando o conflito com a Rússia chegar ao fim. Os líderes também conversaram por videoconferência com o presidente americano Donald Trump.

"Vinte e seis países se comprometeram a mobilizar (...) tropas na Ucrânia ou a estar presentes por terra, mar ou ar para fornecer essa segurança ao território ucraniano e à Ucrânia no dia seguinte a um cessar-fogo ou à paz", afirmou Macron ao final do encontro. Mas "esta força não tem a intenção nem o objetivo de travar qualquer guerra contra a Rússia", frisou.