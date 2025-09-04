Hospital confirma segundo brasileiro ferido na tragédia com bonde que matou 16 pessoas em Lisboa

Nesta quinta-feira (4), a Defesa Civil de Lisboa revisou para 16 mortos o número de mortos no acidente de quarta-feira no Elevador da Glória e confirmou que cinco pessoas permanecem em estado grave. Durante a manhã, o órgão havia anunciado 17 vítimas fatais no acidente. A responsável pela comunicação da Defesa Civil, Margarida Castro Martins, justificou que houve erro de "duplicação de um registro" e lamentou o "lapso". Dois brasileiros, um homem e uma mulher, ficaram feridos no acidente.

Com informações de Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa, e Luiza Ramos, da RFI, em Paris

Uma fonte da unidade de saúde Amadora-Sintrado, do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, confirmou à reportagem da RFI que dois brasileiros ficaram feridos no acidente. Um homem de 45 anos, que teve ferimentos leves e já teve alta, além de uma mulher que estaria sendo transferida de outra unidade para o setor de ortopedia para tratar de uma fratura. A mulher, ainda não identificada, seria moradora da região metropolitana de Lisboa. Não há informações se o brasileiro era turista ou morador. Contactado pela RFI, o Consulado do Brasil em Lisboa ainda não confirmou nome ou idade dos brasileiros feridos na tragédia.