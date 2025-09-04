Inteligência artificial como apoio emocional preocupa especialistas diante de casos de depressão entre jovens

Sophia, uma jovem norte-americana que chegou à França há um ano para estudar moda, passou a considerar o aplicativo como um confidente a baixo preço: "Está ficando muito difícil distinguir entre um amigo e um robô. Quando você conversa com ele, parece tão real, e ele nunca te lembra que é apenas um robô. O ChatGPT sempre estará do seu lado. É reconfortante. Não importa o que você diga, ele sempre responde: 'sim, concordo com você'", conta a estudante à RFI em espanhol.

O reforço positivo pode ser perigoso, segundo a psicanalista e psicóloga brasileira Juliana Sperandio Faria, que atende em Paris. Ela relata que já ouviu casos semelhantes em seu consultório.

"Os próprios pacientes falam que as soluções que o ChatGPT dá são muito rasas. Fica tudo muito superficial. Não é que não existam técnicas superficiais para certas coisas, mas aquilo não toca no problema de fato. Não existe uma preocupação do ChatGPT em investigar o que é aquela ansiedade, por exemplo. Ele vai tentar te dar uma série de comportamentos para diminuir a ansiedade, mas esses comportamentos podem ser muito diferentes do que um psicólogo indicaria", avalia Juliana Sperandio Faria.

A OpenAI implementou mecanismos para alertar os usuários quando as confissões se tornam muito sérias. No entanto, se a conversa dura muito tempo ou palavras-chave não aparecem, a IA não exibe mensagens de prevenção nem números de emergência.

A empresa americana também anunciou na terça-feira (3) a implementação de um mecanismo de controle parental para seu chatbot de inteligência artificial, o ChatGPT. A medida foi tomada após pais americanos processarem a OpenAI, dona da ferramenta, acusando o dispositivo de ter incentivado o suicídio de seu filho de 16 anos no fim de agosto.

"O principal problema do chatbot é que ele é programado para te enaltecer o tempo inteiro. É um programa que visa um reforço egóico, e isso gera o empobrecimento das nossas relações sociais e mentais. O excesso de narcisismo, na forma como nos relacionamos, pode causar uma dificuldade extrema de lidar com a diferença. Vamos nos viciando em receber reforços positivos sobre nossa personalidade o tempo todo", aponta Juliana.