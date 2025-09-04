Ladrões roubam porcelanas chinesas de museu francês, estimadas em € 6,5 milhões

Duas travessas chinesas e um vaso, classificados como "tesouros nacionais", foram roubados na última noite do Museu Nacional Adrien Dubouché, em Limoges, na França. O local abriga uma das mais ricas coleções de porcelanas do mundo.

O prejuízo é estimado em € 6,5 milhões, segundo informou o museu, ao anunciar o roubo na manhã desta quinta-feira (4). Os itens eram "duas travessas particularmente importantes, feitas de porcelana chinesa da fábrica de Jingdezhen, com decoração azul e branca, datadas dos séculos XIV e XV, bem como um vaso, também feito de porcelana chinesa, datado do século XVIII, no valor total de seguro superior a € 6,5 ??milhões", detalhou a instituição.

Os ladrões invadiram o local por volta das 3h15, quebrando uma janela na frente do prédio, indicou à AFP uma fonte que acompanha o caso. Em seguida, eles chegaram à galeria histórica para roubar "três objetos classificados como tesouros nacionais", acrescentou o museu em um comunicado à imprensa. Nenhum dos agentes de segurança presentes ficou ferido, esclarece o texto.