Mundo da moda se despede de Giorgio Armani, o mestre do minimalismo italiano

O estilo Armani é, acima de tudo, uma elegância leve, fruto de uma desconstrução do vestuário que buscava o essencial. O estilista moldava o corpo sem recorrer a artifícios. Talvez um reflexo de sua formação inicial em medicina, que lhe deu conhecimento anatômico antes de se dedicar à moda.

Sem formação acadêmica em design, Armani aprendeu a desenhar por conta própria, copiando croquis de Yves Saint Laurent. Nos anos 1960, começou como vitrinista na Rinascente, tradicional loja de departamentos de Milão, e depois como estilista na Cerruti. Em 1973, fundou sua própria empresa com o arquiteto Sergio Galeotti, seu companheiro, falecido em 1985. Primeiro como consultor de estilo, depois com suas próprias coleções.

Impulsionado pelo cinema

Aos poucos, Armani reinventou o blazer, tornando-o mais desestruturado. Seus ternos masculinos, feitos com tecidos suaves emprestados do guarda-roupa feminino, ofereciam liberdade de movimento. As ombreiras e forros praticamente desapareceram, combinados com calças sem pregas.

A virada veio em 1980, com o filme Gigolô Americano. As cenas de Richard Gere vestindo Armani se tornaram icônicas e projetaram o estilista nos Estados Unidos, garantindo visibilidade internacional. Em 1982, ele estampou a capa da revista Time.

Antes disso, em 1976, Armani já havia lançado moda feminina, invertendo o caminho tradicional: trouxe cortes masculinos suavizados por tecidos fluidos. A coreógrafa Pina Bausch, por exemplo, era adepta fiel de suas criações. Com essa abordagem, Armani antecipou uma nova visão de empoderamento feminino, muito antes do termo virar tendência.