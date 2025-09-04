7ª réplica de terremoto agrava crise no Afeganistão; mortos passam de 2.200

O terremoto de magnitude 6 que atingiu o Afeganistão na noite de domingo causou mais de 2.200 mortes, segundo o balanço atualizado nesta quinta-feira (4) pelas autoridades talibãs. É, de longe, o tremor mais mortal da história recente do país. Nos vilarejos montanhosos da província de Kunar, onde se concentra a quase totalidade das vítimas fatais e cerca de 4 mil feridos, deslizamentos de terra continuam dificultando o acesso. Mais um tremor de magnitude 5,6 foi sentido com epicentro na região de Jalalabade.

Há quatro dias, milhares de famílias pobres e agora desabrigadas, sob chuva, esperam por socorristas e autoridades que organizam a resposta ao desastre nessas regiões orientais remotas. Na fronteira com o Paquistão, a terra segue tremendo com frequência, reacendendo os traumas de moradores que ainda contam seus mortos e esperam que helicópteros do Ministério da Defesa cheguem para transportar os feridos até a cidade de Jalalabade.

"Precisamos urgentemente de barracas, água, comida e medicamentos", diz Zahir Khan Safi, agricultor de 48 anos do vilarejo devastado de Mazar Dara. No local, não há mais banheiros acessíveis. Instalado em um acampamento com centenas de famílias, ele conta que os homens precisam se afastar para se aliviar. "As mulheres esperam a noite para ir, sem serem vistas", acrescenta.