Portugal investiga acidente com bondinho do Elevador da Glória; não há brasileiros entre as vítimas

O Ministério Público e a Polícia Judiciária de Lisboa abriram investigações para apurar as razões que levaram ao capotamento do funicular da Glória, que liga a Praça do Rossio aos bairros Alto e Príncipe Real. Segundo informações preliminares, ao fazer uma curva, um dos cabos de tração do veículo teria se soltado, fazendo com que o bonde descarrilasse e batesse contra um prédio.

Imagens nas redes sociais mostram o funicular completamente deslocado dos trilhos e colidido contra um muro, em meio a uma nuvem de fumaça. Todas as vítimas foram retiradas dos escombros. O acidente ocorreu pouco depois das 18h (horário local).

O operador do bonde está entre os mortos. Há estrangeiros entre as vítimas, mas as nacionalidades não foram reveladas. Pelo menos uma francesa está entre os feridos.

Os feridos foram levados para diferentes hospitais de Lisboa e a ministra da Saúde esteve com eles durante a noite. O trânsito na região foi liberado, mas a área do acidente permanece isolada.

O elevador da Glória, inaugurado em 1885, é um dos símbolos de Lisboa. A cidade recebeu, em 2024, mais de 21 milhões de turistas.

Atração turística concorrida em Lisboa

O ascensor, com capacidade para cerca de 40 passageiros (metade deles em pé), é um meio de transporte popular entre os muitos turistas que visitam a capital portuguesa, mas também é regularmente utilizado pelos lisboetas.