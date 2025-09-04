Reportagem sobre Haiti vence prêmio de Jornalismo Digital concedido pela RFI e outras mídias

O trabalho é resultado da colaboração entre o jornalista haitiano Milo Milfort e os fotógrafos Gaël Turine (Bélgica) e Johnson Sabin (Haiti). O júri destacou a "força das imagens sobre o tema devastador e a coerência narrativa que une os olhares de profissionais haitianos e belgas". A produção foi elogiada pela capacidade de imersão no cotidiano da população local.

Em depoimento exclusivo à RFI, o fotógrafo haitiano Johnson Sabin, que vive entre o Haiti e a França, falou sobre a situação no país:

"A crise violenta causada pelas gangues armadas se traduz em assassinatos de civis, estupros, incêndios de casas e deslocamentos forçados; milhares de famílias são obrigadas a fugir e buscar refúgio em abrigos improvisados"

"Como em algumas favelas no Brasil, estar presente no terreno exige conhecer as dinâmicas locais, identificar os pontos de tensão e, às vezes, recorrer a intermediários ou contatos locais que tenham a legitimidade necessária", explica Sabin sobre as precauções necessárias para circular em Porto Príncipe.

"Isso não garante segurança, é claro, mas muitas vezes é a única maneira de acessar as realidades vividas pela população. É preciso muita prudência, escuta e uma compreensão fina do contexto para evitar colocar a si mesmo ou os outros em perigo", acrescenta o fotógrafo.

Entre os concorrentes ao prêmio estavam reportagens de grande impacto, como L'empreinte toxique du phosphate ("A marca tóxica do fosfato", Tchak & Apache), Le long de la route 232, théâtre du massacre du Hamas, les Israéliens construisent la mémoire du 7 Octobre ("Ao longo da estrada 232, palco do massacre do Hamas, os israelenses constroem a memória de 7 de outubro", Le Monde), 'The war followed us like a shadow' ("A guerra nos seguiu como uma sombra", CNN) e Breaking the Nets ("Quebrando as Redes", The Wire - Índia).