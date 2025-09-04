Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

O tamanho da força é visto como desproporcional para uma missão oficialmente apenas para interceptar carregamentos de droga, mas, ao mesmo tempo, seria insuficiente para uma invasão. A Venezuela não é um produtor relevante de cocaína, mas é um país de trânsito por onde a droga produzida na Colômbia passa.

A principal guerra de Trump é contra o fentanil, uma substância que não é produzida na Venezuela, e sim no México, a partir de substâncias químicas importadas da China. Além disso, 74% da cocaína enviada aos Estados Unidos é transportada pelo Pacífico e apenas 24% pelo Caribe. Ou seja, enquanto a força aeronaval dos Estados Unidos cerca a Venezuela, a maior parte da droga está saindo pela Colômbia e pelo Equador.

"Por enquanto, esta é uma operação improvisada e parece ter um sentido intimidatório. É possível que haja alguma ação militar em alto mar e que isso seja apresentado como um êxito no desmantelamento do negócio das drogas", considera Juan Gabriel Tokatlian. "Se o objetivo não for combater o tráfico de drogas, mas derrubar o governo de Nicolás Maduro, então a operação de Trump vai precisar de um contingente de força muito maior e um considerável apoio de civis e militares em território venezuelano", complementa.

"A frota não parece ser meramente para interceptar aviões e barcos com drogas. Ao mesmo tempo, não parece uma ofensiva para uma invasão a um país com 30 milhões de habitantes, por mais que a resistência provavelmente seja nula", reforça Fabián Fabián Calle.

Em paralelo à aproximação da força de guerra, nos tribunais norte-americanos, promotores avançam contra Maduro e contra o seu braço-direito, Diosdado Cabello, além de ex-membros do regime venezuelano. Essa combinação de táticas, militares e judiciais, tem levado muitos a suspeitarem de uma intervenção militar dos Estados Unidos, cuja ótica sobre a Venezuela é de um país ocupado por um ditador ilegítimo, que não apresentou provas de ter ganho as eleições de julho de 2024.

Narcoterrorismo

No mesmo dia da sua posse, Donald Trump assinou a Ordem Executiva 14157 que estabelecia, em nome da a segurança nacional, a "eliminação total" dos cartéis do tráfico de drogas, equiparando essas organizações criminosas com grupos terroristas, o chamado "narcoterrorismo". Assim, o "Trem de Aragua" e o "Cartel dos Sois", estruturas do crime na Venezuela, passaram a ter a mesma classificação de grupos como Al Qaeda ou o Estado Islâmico, sendo o Cartel dos Sois liderado pelo próprio Nicolás Maduro, segundo a acusação.