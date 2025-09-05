Alemanha lança supercomputador Jupiter e cobra reação da Europa na corrida da IA

O chanceler alemão Friedrich Merz pediu nesta sexta-feira (5) que a Europa recupere o atraso no setor de inteligência artificial, ao inaugurar o primeiro supercomputador "exascale" do continente, termo usado em computação de alto desempenho (supercomputação) para designar sistemas capazes de realizar pelo menos 1 "exaflop" ? ou seja, um quintilhão (10¹?) de operações de ponto flutuante por segundo.

"Estados Unidos e China disputam lado a lado a liderança em uma economia mundial impulsionada pela inteligência artificial", afirmou Merz em Jülich, perto de Colônia, no centro que abriga o novo supercomputador Jupiter. "Mas Alemanha e Europa têm todas as condições de alcançar esse nível."

O equipamento, considerado um marco tecnológico, deve ajudar a reduzir a defasagem europeia no campo da IA e impulsionar pesquisas científicas, especialmente sobre mudanças climáticas.