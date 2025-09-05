Em novo vídeo, reféns israelenses pedem fim da ofensiva militar de Israel em Gaza

A autenticidade da gravação e a data exata do registro não puderam ser verificadas de forma independente. No entanto, a agência EFE destacou que o vídeo marca os 700 dias da ofensiva israelense contra Gaza. Gilboa-Dalal conta que está há 22 meses em cativeiro, o que reforça a hipótese de que a gravação seja recente.

Ele já havia aparecido em outra gravação divulgada pelo Hamas em fevereiro, visivelmente abalado, enquanto presenciava a libertação de outros reféns durante uma trégua temporária. A família de Evyatar Daviv, o segundo refém, pediu que as imagens não fossem divulgadas pela imprensa, em respeito à privacidade e ao estado emocional dos envolvidos.

Protestos

Para marcar a data simbólica dos 700 dias desde o sequestro dos reféns, diversas manifestações foram realizadas nesta sexta-feira, em várias cidades de Israel. O movimento ocorre em meio à declaração do ministro da Defesa israelense de que as operações militares na cidade de Gaza serão intensificadas nos próximos dias.

O Exército israelense afirmou na manhã desta sexta-feira que não sabe onde estão os reféns mantidos em Gaza. A declaração aumentou a angústia das famílias. Em Tel Aviv, um enorme "SOS" amarelo foi projetado na Praça dos Reféns, acompanhado de uma ampulheta para simbolizar que o tempo está se esgotando.

A escalada preocupa as famílias dos reféns, que temem pela vida de seus familiares. De acordo com dados do Exército israelense, dos 251 civis sequestrados em 7 de outubro, 47 ainda permanecem em Gaza, sendo que apenas 20 estariam em vida.