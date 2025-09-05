Entre escombros e sirenes, Gaza vive dias de terror com ataques que apagam bairros inteiros do mapa

Setecentos dias se passaram desde o ataque de 7 de outubro de 2023, uma data simbólica que agora marca também a intensificação dos bombardeios em Gaza. Nesta sexta-feira (5), o Exército israelense destruiu uma torre residencial no centro da cidade de Gaza e anunciou que as operações militares devem se intensificar nos próximos dias. Diante da escalada, moradores aterrorizados começam a obedecer às ordens de evacuação e deixam as áreas visadas.

Com informações de Nabil Diab e Frédérique Misslin, correspondentes da RFI em Gaza e em Jerusalém

Segundo o Exército israelense, a população foi previamente alertada sobre o ataque, com o objetivo de "limitar os danos aos civis". Em comunicado oficial, os militares afirmaram que o Hamas havia instalado na torre "infraestruturas utilizadas para preparar e executar ataques" contra forças israelenses.