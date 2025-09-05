França: Partido Socialista se posiciona para assumir governo se premiê for derrubado

Os franceses foram às urnas em junho de 2024 após Macron dissolver a Assembleia Nacional, dando início ao impasse que bloqueia o executivo até hoje. Desde então, a Câmara está dividida em três polos: esquerda, centro-direita e extrema-direita, e nenhum deles tem maioria absoluta dos deputados.

Agora, até mesmo lideranças da direita, como Laurent Wauquiez, começam a admitir a possibilidade de um governo de esquerda, salienta Le Figaro - que, em editorial, critica o deputado por "atirar contra o próprio campo".

Libération, entretanto, ressalta que as divergências entre os socialistas e o atual governo, de centro-direita, são evidentes. Em uma reunião nesta quinta-feira, o premiê François Bayrou e o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, continuam longe de chegar a um acordo sobre o projeto de orçamento de 2026, foco das discórdias e que levou o primeiro-ministro a colocar o próprio futuro em jogo.

Volta de imposto dos ultra-ricos

Le Parisien salienta que, para os socialistas, a prioridade número 1 é o país voltar a aumentar a carga tributárias dos super-ricos, opção que ficou de fora do projeto de Bayrou para combater o déficit público francês. Outra concessão para o premiê ainda tentar salvar a própria pele na segunda-feira é o abandono do plano de acabar com dois feriados no país - medida impopular, que não conta nem com o apoio da esquerda, nem de 84% da população francesa, conforme pesquisa divulgada no fim de agosto.

Renovando sua oferta de "discutir" as propostas orçamentárias dos partidos de esquerda, à exceção do França Insubmissa, de esquerda radical, o PS está em uma ofensiva para garantir Matignon. Olivier Faure reiterou que o próximo primeiro-ministro escolhido por Emmanuel Macron deveria governar "com base em nossas definições".