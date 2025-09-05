Incêndios na Amazônia comprometem qualidade do ar em outros países, aponta relatório

A OMM analisou a interação entre qualidade do ar e o clima, com ênfase no papel das partículas microscópicas conhecidas como aerossóis nesses incêndios, na formação de nevoeiros de inverno, nas emissões do transporte marítimo e na poluição urbana.

As partículas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros (PM 2,5) são consideradas mais nocivas, já que penetram profundamente nos pulmões ou no sistema cardiovascular. Os incêndios florestais de 2024 provocaram níveis de PM 2,5 acima da média no Canadá, na Sibéria e na África Central, segundo a OMM.

Mas o maior aumento foi registrado na bacia amazônica. As partículas viajaram longas distâncias, afetando a qualidade do ar em cidades como São Paulo, Santiago (Chile) e até regiões do Equador.

Consequências em outros continentes

Os incêndios florestais no Canadá acabaram provocando poluição atmosférica na Europa. "Foi o caso no ano passado e neste ano. Há uma degradação da qualidade do ar entre continentes quando as condições meteorológicas se alinham", destacou Labrador em uma coletiva de imprensa.

"Esses incêndios produziram essencialmente uma mistura tóxica de componentes que poluem o ar", resumiu. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar ambiente é responsável por mais de 4,5 milhões de mortes prematuras por ano em todo o mundo, com custos ambientais e econômicos significativos.