'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

Farage destacou o crescimento do partido desde as eleições gerais de 2024. Segundo ele, o Reform UK passou de 30 mil para 240 mil membros, e o número de conselheiros locais aumentou para mais de 900.

Ele afirmou que, em meio ao "colapso" dos dois partidos tradicionais britânicos, o Reform UK se apresenta como um "partido novo, forte e unificado", pronto para governar. Ele reconheceu que o partido já sofreu com "amadorismo" no passado, mas que agora é hora de "crescer" e se profissionalizar para se tornar uma alternativa viável ao governo atual.

Legislativas em 2029

As próximas eleições legislativas estão previstas apenas para 2029. Mas nas últimas eleições locais, em maio, o partido conquistou 12 conselhos regionais, e se estabeleceu em diversos territórios.

Os conservadores agora estão se juntando ao Reform UK. Para Nadine Dorries, ministra da Cultura do ex-premiê Boris Johnson em 2021 e 2022, que aderiu à legenda de extrema direita, "o Partido Conservador está morto."

O Reform UK afirma ter cerca de 240.000 membros, contra 80.000 há um ano. "É hora de darmos o próximo passo como partido", afirma Nigel Farage no programa do congresso, que acontece sexta e sábado (6) em Birmingham, no centro da Inglaterra.