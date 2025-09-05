OMS inclui nova geração de medicamentos contra obesidade na lista de remédios essenciais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou pela primeira vez nesta sexta-feira (5) a inclusão de medicamentos da nova geração contra o diabetes e a obesidade em sua lista de remédios essenciais, atualizada a cada dois anos. Entre os fármacos estão o semaglutida ? princípio ativo dos populares Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk ?, o dulaglutida, o liraglutida e o tirzepatida, utilizado no Mounjaro, da Eli Lilly.

Esses medicamentos atuam sobre o hormônio GLP-1, que regula a produção de insulina e a sensação de saciedade. Embora tenham sido desenvolvidos para tratar o diabetes tipo 2, eles mostraram eficácia significativa na perda de peso e são considerados uma revolução terapêutica, apesar de limitações.

Segundo dados da OMS, mais de 3,7 milhões de pessoas morreram em 2021 por doenças relacionadas ao sobrepeso ou à obesidade ? número superior ao total de mortes por malária, tuberculose e HIV/AIDS somadas.