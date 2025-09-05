Paris quer inscrever nomes de mulheres cientistas na Torre Eiffel e corrigir omissão histórica

A Prefeitura de Paris anunciou nesta sexta-feira (5) um projeto simbólico e histórico: homenagear mulheres cientistas na Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo. A proposta prevê a inclusão de uma nova frisa com os nomes de 72 mulheres que marcaram a história da ciência e da tecnologia, posicionada acima da frisa original, que traz os nomes de 72 homens ? todos gravados por ordem de Gustave Eiffel há mais de 130 anos, durante a construção da torre, em 1889.

A iniciativa, liderada por uma comissão de especialistas, tem como objetivo dar visibilidade à contribuição feminina nas ciências, frequentemente ignorada ao longo da história.

O projeto busca corrigir o chamado "efeito Matilda", termo que descreve a tendência de minimizar ou apagar o papel das mulheres na pesquisa científica. À frente da comissão estão a astrofísica Isabelle Vauglin, vice-presidente da associação Femmes & Sciences, e Jean-François Martins, presidente da empresa Sete, responsável pela gestão da Torre Eiffel.