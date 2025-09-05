Polícia portuguesa divulga nacionalidades de mortos no acidente com o Elevador da Glória em Lisboa

Nove pessoas continuam internadas em hospitais de Lisboa, seis delas em estado grave. Entre os 13 feridos leves que já tiveram alta, dois são brasileiros. Um deles, residente em Portugal, chegou sozinho ao pronto-socorro e recebeu alta poucas horas depois. As autoridades portuguesas ainda não confirmaram se há um terceiro brasileiro hospitalizado.

Segundo o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, uma cidadã franco-canadense morreu no acidente. A vítima até então não havia sido identificada como francesa. "Recebemos a confirmação do falecimento de uma de nossas compatriotas no trágico acidente", publicou o ministro na rede X nesta sexta-feira (5).

O pai do menino alemão de três anos, encontrado nos escombros do acidente com o Elevador da Glória, dado como morto, está vivo e é um dos feridos internados no Hospital de São José, de acordo com a rede CNN Portugal.

Segundo a CNN, a família do homem foi ao Instituto de Medicina Legal em busca do corpo, mas não conseguiu identificá-lo. A mãe da criança está internada no Hospital de Santa Maria, em estado crítico, porém estável.

Investigação

O GPIAAF deverá publicar um relatório preliminar, provavelmente dentro de um prazo de 45 dias, anunciou o diretor do órgão, Nelson Oliveira, na quinta-feira (4). Uma nota informativa será publicada nesta sexta-feira com as primeiras conclusões das investigações.