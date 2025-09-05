Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvo legítimo", diz Putin, que propõe cúpula com Kiev em Moscou

Durante um fórum econômico em Vladivostok, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira (5) estar disposto a participar de uma cúpula com a Ucrânia em Moscou e afirmou que garantirá a segurança dos representantes ucranianos. Ele alertou que qualquer tropa ocidental enviada a Kiev será considerada "alvo legítimo" pelas forças russas.

"Se tropas forem enviadas para lá, especialmente agora, durante operações militares, partimos do princípio de que serão alvos legítimos de destruição", disse o presidente. "E se forem tomadas decisões que levem à paz, a uma paz duradoura, então simplesmente não vejo sentido na presença delas no território da Ucrânia", acrescentou.

De acordo com Putin, ainda há "muito trabalho" a ser feito antes de possíveis negociações entre Moscou e Kiev. O líder russo também afirmou que a Rússia está aberta à cooperação com os Estados Unidos no Alasca, mas que uma decisão política de Washington é necessária para a retomada das relações econômicas entre os dois países.