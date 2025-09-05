'Vênus': artista brasileira celebra tensão entre beleza e memória de corpos negros em instalação em Paris

A artista brasileira Val Souza apresenta em Paris a exposição "Vênus", uma instalação monumental com mais de 800 imagens que ocupa a Maison Européenne de la Photographie (MEP) entre os dias 3 e 28 de setembro. A mostra é resultado de uma pesquisa iconográfica profunda sobre a representação das mulheres negras no Brasil e no mundo - uma investigação que Souza desenvolve há anos, entre arquivos familiares, revistas, livros, redes sociais e registros etnográficos.

A proposta da artista vai muito além da estética. Em "Vênus", que possui curadoria de Thyago Nogueira (IMS, São Paulo) e Clothilde Morette, Val Souza confronta a violência simbólica presente nas imagens históricas dos corpos negros, ao mesmo tempo em que propõe novas formas de ver e sentir essas presenças. A figura de Vênus, que dá nome à exposição, é ressignificada: não se trata da beleza idealizada da mitologia greco-romana, mas de uma beleza construída a partir "da memória, do afeto e da resistência".

Segundo Souza, o trabalho é fruto de "uma trajetória pessoal e artística que remonta à infância". Os álbuns de família criados por sua mãe foram o ponto de partida para uma reflexão sobre a importância da imagem negra. "Minha mãe repetidas vezes mostrou o quanto a nossa imagem era importante", relembra. Esses gestos cotidianos de afeto contrastavam com a forma como a sociedade tratava sua imagem. "Desde criança eu me perguntava por que algumas pessoas não gostavam de mim, quando em casa eu era tão amada."