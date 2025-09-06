Ataque de Israel destrói novo arranha-céu na Cidade de Gaza

O Exército israelense já havia alertado nesta sexta-feira (5) que atacaria "infraestruturas terroristas" na Cidade de Gaza. Os militares israelenses acusam o Hamas de utilizar as torres em suas operações.

O Exército afirma controlar cerca de 75% da Faixa de Gaza e 40% da Cidade de Gaza, e espera tomar o controle total para derrotar o Hamas e libertar os reféns ainda mantidos pelo grupo.

O porta-voz em árabe do Exército israelense já havia pedido aos moradores da cidade que se deslocassem para uma nova zona humanitária no sul da Faixa de Gaza, na região de Khan Younis.

?BREAKING: This is the second residential tower Israel has destroyed in Gaza within 24 hours ,both surrounded by displaced families seeking shelter. pic.twitter.com/6a9gdEmmKY ? Gaza Notifications (@gazanotice) September 6, 2025

A pequena área de algumas dezenas de quilômetros quadrados, situada em Al Mawassi, deveria contar com hospitais de campanha, redes de abastecimento de água, instalações de dessalinização e fornecimento de alimentos e medicamentos.

Mas moradores de Gaza, como o pesquisador Mustafa Ibrahim, entrevistado pelo jornal Haaretz, afirmam que não há "um único metro quadrado de espaço livre" na área. Os habitantes descrevem uma situação de superlotação sufocante em meio aos combates.