Católicos LGBT+ pedem mais diversidade na Igreja em peregrinação no Vaticano

Pela manhã, centenas de peregrinos participaram de uma missa presidida pelo vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana na igreja Chiesa del Gesù, no centro de Roma, após uma vigília de oração na sexta-feira (5) com depoimentos.

"É um sinal realmente importante para nós, para nos sentirmos mais incluídos na Igreja", disse Hugo, franco-quebequense de 35 anos, que preferiu não divulgar o sobrenome por questões de privacidade. Ele espera que esse gesto "permita que pessoas que estão em dúvida se sintam autorizadas a ser mais acolhedoras com os homossexuais dentro da Igreja".

"Há medos e uma forma de desconhecimento sobre a vida dos homossexuais", lamenta. "Se todos se encontrassem, acho que isso derrubaria muitas barreiras", afirma. Segundo ele, "ainda há bloqueios", especialmente para os casais que têm o "acesso aos sacramentos questionado".

Em 12 anos de pontificado, o papa Francisco "não teve medo de pronunciar certas palavras", o que "desmistificou bastante o tema da homossexualidade na Igreja", elogia Hugo. "Não é mais um tabu. E isso, acredito, é apenas uma porta aberta para muitas outras evoluções."

Educação

Desde sua eleição em 2013 até sua morte em abril, o papa Francisco, defensor de uma Igreja aberta a "todos", mostrou-se receptivo às demandas da comunidade LGBT+, sem alterar a doutrina. Sua decisão, no fim de 2023, de permitir bênçãos a casais do mesmo sexo gerou forte reação em setores conservadores, especialmente na África.