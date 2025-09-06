Corpo do estilista italiano Giorgio Armani é velado na sede da empresa em Milão

Funcionários e admiradores se reuniram pela manhã para prestar as últimas homenagens diante da sede da Armani, localizada em um antigo distrito industrial da cidade. Centenas de colaboradores do grupo compareceram para assinar os livros de condolências.

Sobre o caixão de madeira clara, disposto em uma sala decorada com velas, foi colocado um buquê de rosas brancas. Coroas de flores também foram posicionadas na entrada do local, onde havia uma foto do estilista acompanhada de uma de suas frases: "O legado que espero deixar é de comprometimento, respeito e cuidado com as pessoas e com a realidade. É aí que tudo começa."

"Ele era um homem extraordinário, teve um impacto profundo sobre todos nós. Era um exemplo ? exigente, por vezes severo, mas extremamente humano", disse Silvia Albonetti, vendedora do showroom masculino da Emporio Armani, situado ao lado da sede.

O local permanecerá aberto ao público no sábado e domingo até as 18h. O Teatro Armani é uma antiga fábrica de chocolates da Nestlé, reformada em 2001 pelo arquiteto japonês Tadao Ando para abrigar a sede do grupo e servir de palco para seus desfiles. Minimalista e sofisticado, o edifício é considerado um dos marcos arquitetônicos de Milão, conhecida como capital do estilo.

À frente de um império multibilionário do setor de luxo, com mais de 600 lojas espalhadas pelo mundo e cerca de 9 mil funcionários até o fim de 2023, Armani viveu um verdadeiro caso de amor com a cidade, segundo a imprensa italiana, que relembrou uma de suas declarações: "Milão é o centro do meu mundo, sempre me inspirou."

"Vim prestar homenagem a um homem que representou nossa cidade. É o fim de uma era", disse Fanny Bucci, uma milanesa de 55 anos que compareceu ao local acompanhada da mãe.