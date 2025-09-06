Crise política na França: imprensa francesa aponta esgotamento do modelo presidencialista

A imprensa francesa aponta para um impasse político profundo na França, marcado pela instabilidade institucional e pela crise de representatividade. Enquanto a revista L'Express destaca a tentativa de Emmanuel Macron de buscar inspiração no modelo parlamentar alemão, a L'Obs analisa os sinais de esgotamento da Quinta República diante da sucessão de governos frágeis e da ausência de maioria parlamentar.

Ambas as publicações apontam para a leitura de um sistema político em colapso, onde o presidencialismo centralizador já não responde às exigências de uma sociedade em ebulição. A queda anunciada do governo Bayrou representa mais um capítulo da crise política que se aprofunda na França, segundo análise da revista L'Obs. Em menos de três anos, cinco chefes de governo ocuparam o cargo e foram registradas 110 mudanças ministeriais, lembrando a instabilidade da antiga Quarta República (1946-1958).

A ausência de maioria no Parlamento desde as eleições de 2024, somada à pressão social ? com protestos organizados por sindicatos e movimentos como "Bloqueemos tudo" ? revela um impasse institucional. A crise atual não é apenas política, mas também democrática e social, e levanta a questão: estaríamos diante do esgotamento da Quinta República ou da falência de uma classe dirigente incapaz de reinventar o exercício do poder?