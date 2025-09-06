Exército de Israel ordena retirada de civis da Cidade de Gaza antes de ofensiva militar

O Exército israelense ordenou, neste sábado (6), que os moradores da Cidade de Gaza fugissem para uma "zona humanitária" no sul do território, antes de uma ofensiva planejada para tomar o controle da localidade que é o maior centro urbano da região. Os militares não divulgaram um cronograma para o ataque e indicaram que ele não será anunciado previamente, a fim de preservar o elemento surpresa.

"Aproveitem esta oportunidade para se deslocarem rapidamente para a zona humanitária de Al-Mawasi e se juntarem às milhares de pessoas que já se encontram lá", declarou o porta-voz militar Avichay Adraee, por meio das redes sociais.

O Exército também afirmou que Al-Mawasi, localizada na costa sul de Gaza, dispõe de hospitais de campanha, oleodutos e instalações de dessalinização da água do mar, além de fornecimento contínuo de alimentos, tendas, medicamentos e equipamentos médicos.