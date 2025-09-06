Quem é Anutin Charnvirakul, novo primeiro-ministro da Tailândia?

Para obter a maioria, ele conseguiu o apoio do Partido do Povo (People's Party), principal força progressista até então na oposição. Ele prometeu organizar novas eleições nos próximos quatro meses e apoiar uma reforma constitucional, possivelmente por referendo. Ao longo de sua longa carreira, Anutin Charnvirakul ganhou a reputação de ser um estrategista habilidoso, capaz de navegar no cenário polarizado da política tailandesa.

Nascido em 1966, em Bangcoc, Anutin, apelidado de "Noo" (rato, em tailandês), é um produto típico das elites e pertence a uma das famílias empresariais mais influentes do reino. Seu pai foi primeiro-ministro interino em 2008 e, depois, ministro do Interior.

A empresa da família, Sino-Thai Engineering (STECON), conquistou contratos públicos importantes, como a construção do aeroporto Suvarnabhumi e do edifício do Parlamento, onde Anutin foi nomeado chefe de governo na última sexta-feira.

Formado em engenharia pela Universidade Hofstra, em Nova York, e com formação em gestão pela Universidade Thammasat, ele entrou na política em 1996 como conselheiro ministerial. Em 2004, tornou-se vice-ministro da Saúde e, depois, do Comércio, durante o governo de Thaksin Shinawatra.

No entanto, sua ascensão foi interrompida em 2006, quando o partido Thai Rak Thai foi dissolvido pela Corte Constitucional por fraude eleitoral. Anutin, junto com outros 110 dirigentes, foi proibido de exercer cargos políticos por cinco anos.

De volta à cena política em 2012 como líder do Bhumjaithai, ele consolidou gradualmente seu partido de centro-direita como uma força-chave no Parlamento. Demonstrando notável flexibilidade, participou de governos de diferentes espectros, tanto aliados de Thaksin quanto conservadores próximos ao Exército e à monarquia.