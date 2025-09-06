Ucranianos protestam contra projetos de lei que endurecem punições contra soldados

O mecanismo foi utilizado por muitos soldados, que alegavam falta de perspectiva ou ausência de reconhecimento. No início de setembro, o dispositivo foi encerrado, conforme previsto, por ter caráter temporário.

Ele foi implementado pelas autoridades como uma forma de regularizar a situação de dezenas de milhares de "desertores" que, na prática, apenas se transferiram para outras brigadas, como indicam os dados divulgados pelo Ministério Público no fim de agosto.

Segundo o órgão, dos 202.997 casos de abandono não autorizado registrados desde 2022, apenas 15.564 resultaram em acusações formais. Dos 50.058 casos comprovados de deserção, apenas 1.248 estão atualmente em processo judicial.

Críticas da sociedade civil

O retorno às penas mais duras tem sido criticado por civis e militares. "A abordagem punitiva não melhora a disciplina, e o tratamento dado aos soldados já é extremamente injusto: os salários na retaguarda são vergonhosamente baixos, os contratos são permanentes. Precisamos de um comissário para assuntos militares que enfrente os problemas do Exército e proteja os direitos dos soldados que arriscam suas vidas todos os dias", publicou a veterana Alina Sarnatska nas redes sociais.

Ela recebeu o apoio de diversas organizações de direitos humanos, incluindo a ONG Principe, que atua na defesa dos direitos dos militares, principalmente por meio de assistência jurídica. "Em 2022, com o aumento do efetivo, observamos um crescimento proporcional nas infrações. No entanto, a Ucrânia não conta com juízes especializados em crimes militares", afirma Anna Pashkina, advogada da organização.