Vilarejos continuam inacessíveis no Afeganistão após tremor que deixou mais de 2 mil mortos

Para alcançar os primeiros vilarejos e povoados, que continuam isolados após deslizamentos de terra e quedas de rochas, são necessárias pelo menos quatro horas de carro, sendo que alguns locais só podem ser acessados após várias horas de caminhada.

A estrada que leva a Kunar está obstruída por pedras que precisam ser removidas, o que atrasa as operações. Diversos vilarejos vizinhos, situados nas províncias de Laghman e Nangarhar, também foram atingidos.

Várias réplicas de forte magnitude foram registradas. Algumas delas foram sentidas até na capital, Cabul, e em Islamabad, no Paquistão. Segundo o porta-voz da autoridade nacional de desastres, Mohammad Hammad, 10 pessoas ficaram feridas em oito províncias, incluindo Kunar, Nangarhar e Laghman.

População vive angustiada

As vítimas se sentem abandonadas e negligenciadas pelas autoridades. No vilarejo de Ghonday, por exemplo, apenas três distribuições de alimentos ocorreram em uma semana.

Para os sobreviventes, cada novo tremor gera pânico. Milhares de famílias vivem em tendas, a única ajuda que receberam, segundo elas, com medo de que seus tetos desabem ou porque suas casas foram destruídas.