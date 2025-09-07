Desconexão de cabo causou acidente do Elevador da Glória em Lisboa

Segundo a nota, a investigação visa avaliar os procedimentos de manutenção, condições das inspeções, qualificação dos técnicos envolvidos, fiscalização da prestação de serviços pela contratante e critérios de escolha da empresa.

De acordo com os primeiros dados da investigação, o impacto ocorreu a cerca de 60 km/h, quando o funicular colidiu com um edifício após perder o controle em uma ladeira no centro da cidade.

As cabines do bondinho são conectadas por um cabo que equilibra o peso por meio de uma grande roda situada no topo da Calçada da Glória, em um compartimento subterrâneo.

Às 18h do dia 3 de setembro, o funicular estava com as cabines estacionadas nas respectivas estações. O número exato de passageiros em cada uma ainda não é conhecido. Poucos minutos depois, as cabines iniciaram o trajeto. Instantes após a partida, e após percorrer cerca de seis metros, perderam subitamente a força de equilíbrio garantida pelo cabo de conexão.

A cabine número 2 recuou bruscamente. A cabine número 1, no topo da Calçada da Glória, continuou a descida, aumentando a velocidade, apesar das tentativas do condutor de freá-la.

Cerca de 170 metros após o início do trajeto, no começo de uma curva à direita, o veículo descarrilou, começou a tombar e perdeu totalmente o controle, colidindo contra a parede de um edifício à esquerda da Calçada.