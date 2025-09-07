Em vídeo, Trump ameaça Chicago com intervenção militar e revolta líderes democratas

O presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, governada por democratas, com uma intervenção militar. Ele publicou uma mensagem e uma imagem em sua rede, Truth Social, que faz referência ao filme 'Apocalypse Now', provocando a ira da oposição na cidade e no estado de Illinois.

A imagem parece ter sido gerada por inteligência artificial. Nela, o presidente aparece trajado com uniforme militar, diante de um cenário em chamas, com helicópteros sobrevoando o céu de Chicago. O título, 'Chipocalypse Now', faz referência ao filme cult 'Apocalypse Now', que retrata a guerra do Vietnã.

No topo da imagem, Donald Trump distorce uma frase célebre do filme, "Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã", dita pelo personagem Tenente-Coronel Bill Kilgore, interpretado pelo ator Robert Duvall. No contexto original, a frase expressa a brutalidade e a insensibilidade da guerra no Vietnã.