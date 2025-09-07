Israel bombardeia novo prédio na cidade de Gaza e expande operações no enclave

O Exército israelense bombardeou, neste domingo (7), outro prédio residencial na cidade de Gaza. Segundo o porta-voz da Defesa Civil do território palestino, Mahmoud Bassal, o arranha-céu foi alvo de ataques aéreos que deixaram pelo menos um morto.

As forças israelenses pediram, mais cedo, a evacuação do edifício Al-Rouya, localizado no sudoeste da cidade de Gaza, a maior do enclave. Segundo comunicado divulgado pelo Exército israelense, o prédio era "utilizado pela organização terrorista Hamas". De acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cerca de 100 mil moradores já deixaram a área, onde vivem quase um milhão de pessoas.

No fim de semana, outras duas torres residenciais foram destruídas pelas forças israelenses na cidade de Gaza. No sábado (6), o Exército solicitou que a população se deslocasse para a zona declarada "humanitária" de al-Mawassi, no sul. Segundo os militares, a área conta com infraestrutura humanitária e está abastecida com alimentos e medicamentos.