Putin "não leva a paz a sério", diz premiê britânico após ataque aéreo da Rússia contra Ucrânia

Os últimos ataques "covardes" da Rússia contra a Ucrânia mostram que o presidente russo, Vladimir Putin, "não leva a paz a sério", afirmou neste domingo (7) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou pelo menos 805 drones e 13 mísseis contra o país entre a noite de sábado (6) e a manhã de domingo (7), atingindo áreas residenciais e a sede do governo em Kiev. Trata-se da maior ofensiva aérea desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI em Kiev, com agências

"Pela primeira vez, o coração do governo civil ucraniano foi atingido. Esses ataques covardes mostram que Putin se sente impune. Ele não leva a paz a sério. Hoje, mais do que nunca, precisamos manter firme nosso apoio à Ucrânia e à sua soberania", disse Starmer em comunicado.