'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

A celebração teve um significado especial: marcou as primeiras canonizações do pontificado de Leão XIV e consagrou Carlo Acutis como santo, o mais jovem beato dos tempos modernos. Conhecido como o "santo millennial", "padroeiro da internet" e até "influenciador de Deus", Acutis era um adolescente apaixonado por tecnologia e profundamente devoto.

Carlo faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia, em 2006. Seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2013, o menino Matheus Vianna, então com três anos, foi diagnosticado com pâncreas anular ? uma rara malformação congênita. Após tocar uma relíquia de Acutis, Matheus se recuperou de forma inexplicável.

Um segundo milagre, também validado pelo Vaticano, envolveu a cura de Valéria Valverde, uma jovem da Costa Rica residente em Florença, na Itália.

Além de Carlo Acutis, outro jovem italiano foi canonizado na mesma cerimônia: Pier Giorgio Frassati, que morreu em 1925 aos 24 anos. Frassati dedicou sua vida à justiça social e à caridade.

A canonização de ambos reflete a intenção da Igreja Católica em se aproximar dos jovens, que se identificam mais facilmente com a vida moderna que com o quotidiano austero dos mártires da Idade Média.