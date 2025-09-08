Ministro israelense ameaça 'aniquilar' Hamas caso movimento não se renda

A agência de defesa civil do território palestino relatou que pelo menos 48 pessoas foram mortas em ataques israelenses em Gaza no domingo, e outras 10 morreram em ataques noturnos nas proximidades da Cidade de Gaza. O Hamas, que iniciou a guerra com um ataque sem precedentes a Israel em outubro de 2023, negou o uso de edifícios residenciais para fins militares.

Aviso final de Israel

Israel Katz, em uma mensagem na plataforma X, afirmou que este era um "aviso final aos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e em hotéis de luxo no exterior": libertar os reféns e depor as armas, "ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados". Ele também declarou que "um furacão massivo atingirá os céus da Cidade de Gaza e os telhados das torres do terror tremerão", acrescentando que o exército se preparava para expandir as operações com o objetivo de conquistar a cidade.

Por sua vez, o presidente Trump havia emitido um "último aviso" ao grupo no domingo, insistindo para que aceitasse um acordo de libertação dos reféns capturados durante o ataque de outubro de 2023.

As forças militares israelenses indicam que 47 reféns permanecem em Gaza, incluindo 25 que se acredita estarem mortos. Trump afirmou nas redes sociais que "os israelenses aceitaram meus termos. É hora do Hamas aceitar também. Eu avisei o Hamas sobre as consequências de não aceitar. Este é meu último aviso", sem fornecer mais detalhes.

Hamas disposto a negociar

Pouco depois das declarações de Trump, o Hamas divulgou um comunicado dizendo estar pronto para "sentar-se imediatamente à mesa de negociações", após o que descreveu como "algumas ideias do lado americano destinadas a alcançar um acordo de cessar-fogo". Em troca, o grupo exigiu "uma declaração clara do fim da guerra, a retirada total da Faixa de Gaza e a formação de um comitê de palestinos independentes para administrar a região, iniciando suas funções imediatamente".