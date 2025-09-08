Como a corrida por data centers está reescrevendo a política energética dos EUA

No Sul, a Georgia Power redesenhou seu plano de recursos para segurar o carvão por mais tempo, investir em baterias e gás adicional e ampliar solar, tudo com um olho atento nos data centers. É uma boa síntese do momento: a transição energética continua, mas a sequência das peças mudou por causa da IA.

E a nova geração de tecnologias nucleares? Os SMRs, reatores nucleares pequenos, que prometem menor investimento inicial e maior segurança, estão no radar, mas o combustível HALEU, que tem a Rússia como a única fornecedora em escala, ainda é o gargalo. A empresa americana fornecedora de combustível nuclear, Centrus, atingiu, em junho, a marca de 900 kg produzidos, um marco histórico nos EUA. Mas o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) projeta necessidade de 50 toneladas por ano até 2035. Em outras palavras, promissor, porém não no tempo dos data centers que entram em operação entre 2026 e 2028. Até lá, o que existe de nuclear "na prateleira" é estendera a vida útil e aumentar a potência licenciada dos reatores nucleares existentes, sem construir uma nova usina.

Mas existem alternativas realistas para sair desta situação. A primeira delas é a velocidade frente à governança. A rede americana foi desenhada para crescer devagar, mas a IA trouxe ritmo industrial para o setor de serviços. A resposta institucional da agência federal dos Estados Unidos responsável por regular o setor de energia elétrica, a FERC, de operadores e de comissões estaduais, é tentar casar prazos de obras civis com os ciclos de investimento da nuvem. Já o operador regional de rede elétrica PJM cria trilhos específicos para grandes cargas. E é justamente isso: admitir que data center é um bicho regulatório próprio.

A segunda é a adicionalidade, e não apenas a energia "verde". PPAs que evitam o fechamento de usinas reais, como Three Mile Island, ou que financiam extensões de licença, como o caso da Meta em Clinton, têm impacto sistêmico muito maior do que certificados genéricos. É uma virada importante: a descarbonização corporativa passa a cuidar do estoque de confiabilidade do sistema, e não apenas do saldo anual de MWh limpos.

A terceira é quem paga a fiação. Tarifas especiais e obrigações de investimento para novos hiperconsumidores devem deixar de ser teoria e se transformar em prática. Contratos de conexão mais rígidos, redução ou restrição da geração de energia em horas de pico e, quando fizer sentido, contribuição direta para linhas e subestações são necessários. Sem isso, a distribuição indiscriminada dos custos gera reação política, que já começou nas audiências públicas.

O quarto ponto é a eficiência e a flexibilidade. Nem todo watt de IA é igual. O treinamento de modelos pode ser agendado; a inferência, nem tanto. O setor que aprender a deslocar treinamento para janelas de baixa demanda, ou para regiões com folga, vai reduzir o capex de rede e ganhar poder de barganha regulatória. Esse é o lado B menos glamouroso da IA: software de orquestração e contratos com SLAs elétricos, que garantam que o serviço entregue cumpra padrões mínimos de qualidade e desempenho.