Derrota eleitoral de Milei em principal província da Argentina afeta economia e complica governabilidade

Das dez eleições provinciais realizadas este ano na Argentina, Milei ganhou apenas duas.

Automaticamente, o resultado colocou o governador de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof, na posição de principal referência da oposição para as eleições presidenciais de 2027.

O resultado também complica a estratégia eleitoral de Milei e pode afetar a governabilidade do país.

"O envolvimento de Javier Milei, com presença durante a campanha, fez com que este resultado lhe fosse atribuído pessoalmente. Portanto, embora seja uma eleição provincial, dado o peso da província de Buenos Aires no cenário nacional, a magnitude da derrota recai sobre o presidente", indica à RFI o analista político Cristian Buttié, diretor da CB Consultores.

Economia condicionada

O revés eleitoral de Milei pode ter implicações ainda mais profundas. Na prévia das eleições, o governo já considerava que empatar ou ter uma derrota inferior a cinco pontos seria como uma vitória porque permitiria uma recuperação até as Legislativas de 26 de outubro. O próprio Javier Milei se envolveu na campanha eleitoral, pedindo votos para uma disputa "tecnicamente empatada".