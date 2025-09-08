França inicia julgamento de médico anestesista acusado de envenenar 30 pacientes, com 12 mortes

Após oito anos de investigações, o ex-anestesista compareceu na manhã de segunda-feira ao banco dos réus, de barba branca, vestindo calça jeans e camisa azul, antes de acompanhar a seleção dos jurados.

Visivelmente abalado e emocionado, foi recebido na chegada ao Palácio da Justiça por alguns familiares e amigos, entre eles uma pessoa que gritou: "Força, Frédo!"

Considerado o "denominador comum" desses envenenamentos e incriminado por "um conjunto de elementos concordantes", segundo a acusação, Frédéric Péchier, que sempre se disse inocente, pode ser condenado à prisão perpétua. No entanto, ele nunca chegou a ser encarcerado desde o início da investigação, pois os juízes decidiram mantê-lo em liberdade sob controle judicial.

A Justiça autorizou, em 2023, que ele exercesse sua profissão sob certas condições, desde que não tivesse contato com pacientes, mas ele não atua como médico desde 2017.

Investigação "tendenciosa"

"Estou apreensivo com esses três meses e meio" de julgamento, mas "tenho argumentos fortes e não estou indo com receio", declarou Frédéric Péchier à rádio RTL nesta segunda-feira, antes da abertura dos debates. Questionado sobre o sofrimento das famílias, o médico respondeu: "Compreendo perfeitamente, mas, por outro lado, não sou responsável pela dor delas."