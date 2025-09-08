França: quais os cenários possíveis em caso de demissão do primeiro-ministro François Bayrou

Os jornais franceses desta segunda-feira (8) analisam o voto de confiança no Parlamento ao governo do centrista François Bayrou. Analistas consideram a queda do primeiro-ministro quase inevitável, frente à falta de apoio dos partidos políticos, e começam a traçar os possíveis novos cenários para o país.

Indicação de um premiê de esquerda? Uma nova dissolução da Assembleia? Segundo o especialista em Direito Constitucional Benjamin Morel, em entrevista ao jornal Libération, a nomeação de um político da esquerda para o cargo também não resultaria em uma maioria na Assembleia, que continuaria dividida.

A escolha de um governo técnico pode ser uma alternativa, mas ela "diminui o engajamento dos partidos políticos" na decisão do orçamento e das políticas públicas, acrescenta o especialista. Uma segunda dissolução da Assembleia Nacional também não seria uma boa ideia, na opinião do constitucionalista, pois "poderia resultar em uma maioria absoluta do partido Reunião Nacional", de extrema direita, uma vez que, segundo analisa, "o centro perde força".