'Implorando ajuda': bandeiras dos EUA em atos bolsonaristas chamam atenção da imprensa internacional

O jornal norte-americano The New York Times destacou um clima de tensão crescente no país, embora ressalte que as manifestações deste domingo, em sua maioria, foram pacíficas. "À direita, manifestantes envoltos em bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos protestaram contra o processo criminal. À esquerda, houve pedidos pela prisão de Bolsonaro e críticas à tentativa do ex-presidente Donald Trump de protegê-lo", resumiu o veículo.

A Euronews também abordou o embate entre os dois campos políticos. A emissora europeia lembrou que apoiadores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foram às ruas neste domingo, com grandes concentrações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília ? cidades que também registraram atos pró-Bolsonaro. "A polícia organizou as manifestações em locais distintos e separados por vários quilômetros, evitando assim possíveis distúrbios", aponta o canal europeu.

Bandeiras dos Estados Unidos

Um dos pontos que mais chamou atenção da imprensa estrangeira foi a presença de bandeiras dos Estados Unidos nos atos bolsonaristas. O jornal Diário de Notícias, de Portugal, publicou uma curta matéria com o título: "Bolsonaristas estendem bandeira gigante dos EUA em manifestação".

O correspondente do jornal francês Le Monde também relatou a presença de uma enorme bandeira norte-americana hasteada pela multidão, "como forma de implorar pela ajuda do presidente americano, Donald Trump, que impôs 50% de tarifas alfandegárias aos produtos brasileiros para defender seu protegido", explica o texto.

O New York Times acrescentou que Trump tem tentado pressionar autoridades brasileiras para que retirem as acusações contra Bolsonaro, mas sem sucesso. "Seus esforços, até agora, apenas fortaleceram o apoio ao presidente Lula", conclui o jornal.