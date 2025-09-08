Nova flotilha humanitária para Gaza faz escala em Túnis e UE diz que "não incentiva" a ação

"Testemunhei a chegada da OLP a Bizerte em 1982. Eu era muito mais jovem e, infelizmente, agora compreendo toda a jornada e a repetição dessa história dramática. Mas acho que hoje, o movimento de solidariedade que estamos vendo e a juventude se levantando na Europa ainda é, em comparação com o período que vivi, algo muito novo", diz.

Martina, uma trabalhadora humanitária italiana que vive na Tunísia, agita a bandeira palestina com jovens tunisianos na praia. "Estou aqui, é claro, por solidariedade, para apoiar o povo palestino, mas acredito que a solidariedade do povo tunisiano é magnífica e é muito importante compartilhar este momento desta forma."

Os organizadores na Tunísia lançaram um apelo em busca de ajuda para resolver os problemas logísticos que os forçaram a adiar a partida, incluindo a falta de capitães e mecânicos voluntários para acompanhar os barcos.

Outros navios deixam a Itália com destino a Gaza

Embarcações da Itália também participam da iniciativa. A ONG Emergency disponibilizou um de seus navios para auxiliar a flotilha, e várias embarcações partiram do porto de Gênova também no domingo. A cidade, tradicionalmente antifascista, onde o ativismo permanece forte, tem se envolvido fortemente na expedição humanitária.

Na semana passada, uma marcha levou milhares de pessoas ao porto genovês para denunciar os crimes cometidos em Gaza e o bloqueio humanitário. Vários sindicatos se mobilizaram, começando pelo poderoso CALP, o coletivo autônomo de trabalhadores portuários.