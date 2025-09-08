Parlamento francês derruba 4° governo em dois anos e Macron terá que nomear novo primeiro-ministro

Desde a antecipação das eleições legislativas de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política, sem maiorias parlamentares estáveis, em um contexto de elevada dívida pública: quase 114% do PIB. Nos últimos meses, o premiê tentou, sem sucesso, convencer os deputados a apoiar seu plano orçamentário para 2026, que prevê € 44 bilhões (cerca de R$ 279 bilhões na cotação atual) em cortes.

Em seu último discurso diante da Assembleia, antes do voto que levou à queda de seu governo, o primeiro-ministro Bayrou alertou que o "superendividamento" representa uma "emergência vital" para a França.

Neste contexto, a queda de Bayrou era prevista. "Vocês podem derrubar o governo, mas não podem apagar a realidade", disse Bayrou aos parlamentares, depois de alertá-los sobre a situação econômica da segunda maior economia da União Europeia.

O chefe de governo, de 74 anos, que ficou 9 meses no cargo, decidiu pedir o voto de confiança da Assembleia, embora não fosse obrigatório, depois que a oposição - que reúne partidos que vão da extrema direita até a esquerda radical - rejeitou seu programa.

Sacrifício de feriados

Manifestações foram convocadas em várias cidades para celebrar a queda do governo. O anúncio em julho de seu plano de austeridade, que incluía a eliminação de dois feriados, reacendeu o descontentamento social na França. Na quarta-feira (10) está prevista uma jornada de protestos com o lema: "Vamos bloquear tudo".