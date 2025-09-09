Cabeças de porco são descobertas diante de várias mesquitas de Paris e arredores

O secretário de Segurança Pública de Paris, Laurent Nuñez anunciou a abertura de uma investigação por incitação ao ódio, agravada pela discriminação ligada a uma raça ou religião. Segundo ele, "tudo está sendo feito para encontrar os autores desses atos desprezíveis".

"Não podemos deixar de fazer conexões com atos anteriores (...) dos quais foi comprovado que se tratavam de ingerência estrangeira", acrescentou Nuñez, pedindo que se mantenha "muita cautela". O secretário de Segurança Pública se refere a casos anteriores atribuídos a possíveis ações a mando da Rússia, como as pichações de estrelas de Davi em Paris, em 2023, ou as mãos vermelhas no Memorial do Holocausto, em 2024.

O reitor da Grande Mesquita de Paris, Chems-Eddine Hafiz, se reuniu nesta terça-feira com a ministra francesa encarregada da Luta contra as Discriminações, Aurore Bergé. Em comunicado, ele denunciou "uma nova e triste etapa na escalada do ódio contra muçulmanos", fazendo um apelo em prol de "uma tomada de consciência e solidariedade nacional".

Classe política denuncia islamofobia

A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, condenou o que classificou de "atos racistas", expressando sua "solidariedade com a comunidade muçulmana". Segundo ela, a prefeitura da capital francesa também acionou a Justiça.

Patrice Bessac, prefeito de Montreuil, cidade que também foi alvo do ataque, denunciou "atos de ódio islamofóbico". O político comunista foi até a mesquita local para demonstrar seu apoio aos fiéis.