Ciclista francês é preso ao tentar atravessar fronteira com a Rússia durante desafio esportivo

"Já faz alguns dias que não temos notícias. Recebemos uma mensagem transmitida por meio da advogada nomeada pelo tribunal. Mas agora já faz três ou quatro dias que não temos notícias diretas", relatou nesta terça-feira (8) ao canal Franceinfo Yanis Sehili, irmão de Sofiane Sehili.

Em algumas de suas postagens nas redes sociais, o ciclista já celebrava os últimos quilômetros que faltavam antes de cruzar a fronteira.

Mas em sua última publicação nas redes sociais, em 2 de setembro, Sofiane Sehili relatou que a passagem pela fronteira entre China e Rússia havia sido recusada duas vezes. "Ele estava bastante positivo, não havia pânico. Mas neste momento, ele está em um centro de detenção provisória, aguardando os desdobramentos do processo ao norte de Vladivostok", contou o irmão.

"Ele é apenas um esportista francês, especializado em provas de ultrarresistência, que se lançou em um recorde mundial, a travessia da Eurásia, com dois objetivos: um, bater o recorde mundial; e outro, promover o ciclismo como forma de viagem entre países e continentes, para superar um pouco as divisões políticas ? essa é sua motivação", explicou Yanis Sehili.

"Pegue o trem como todo mundo"

Em entrevista ao canal de televisão France 3 Occitanie, Fanny Bensussan, esposa do ciclista, deu mais detalhes sobre as condições de sua detenção. "Ele estava autorizado a pegar o trem com um visto russo perfeitamente válido. Não lhe foi negado o acesso ao trem, apenas disseram que ele não poderia atravessar de bicicleta. Apenas disseram: 'Senhor, pegue o trem como todo mundo.'".