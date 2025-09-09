Como diagnosticar a Esclerose Múltipla, doença autoimune que atinge mais mulheres jovens

Um dos maiores mitos que envolvem a doença, explica Juliana Santiago, é a idade. "Quando falamos de esclerose, as pessoas associam a uma doença de pacientes idosos. Na verdade, a Esclerose Múltipla é mais comum entre jovens de 20 a 40 anos. Os sintomas geralmente ocorrem nessa faixa etária, em pessoas saudáveis, e são mais frequentes em mulheres do que em homens."

Os sintomas não são necessariamente graves e variam de pessoa para pessoa, diz a médica, coordenadora do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla (CTEM) da Rede Mater Dei, em Belo Horizonte. Mas ela chama a atenção para alguns sinais que podem parecer banais e indicam a necessidade de uma consulta com um especialista.

"Acordar com o braço direito formigando, por exemplo. Pode ser um formigamento leve, que não apresenta necessariamente alteração de força. O paciente costuma achar que dormiu em cima do braço ou que fez um exercício diferente na academia. Mas as alterações sensitivas são um sintoma comum da Esclerose Múltipla", alerta.

Problemas de visão, como dores nos olhos, embaçamento visual e dor de cabeça, também são comuns e muitas vezes passam despercebidos ou desaparecem espontaneamente. "Pode haver perda de força, tontura, que é confundida com labirintite, desequilíbrio ao andar, entre outros. Mas os mais comuns são alterações sensitivas, de força e visuais."

Por que as mulheres são mais afetadas?

Em geral, explica a neurologista, doenças autoimunes, como a Esclerose Múltipla, predominam no sexo feminino. Fatores genéticos e hormonais, associados a gatilhos ambientais, tornam as mulheres mais propensas a desenvolver patologias causadas por uma reação exacerbada do sistema imunológico.