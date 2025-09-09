Flotilha de Gaza diz ter sido atacada por drone com explosivo na costa da Tunísia

Um dos barcos da Flotilha de Gaza foi alvo de um ataque com drone na noite de segunda para terça-feira (9), no mar Mediterrâneo, próximo à costa da Tunísia. A informação foi divulgada por um dos integrantes do grupo, que publicou um vídeo mostrando o que parece ser uma explosão a bordo. A alegação foi negada pelas autoridades tunisianas, que afirmaram não ter detectado "nenhum" drone na região.

Segundo a publicação no Instagram da "Flotilha Global Sumud", o barco "foi atingido por um drone em águas tunisianas". A embarcação transporta ativistas e ajuda humanitária para o território palestino sob cerco israelense. Um vídeo publicado na rede social, gravado pela câmera de vigilância do barco, registra um zumbido. Em seguida, um ativista olha para cima, exclama e recua antes de uma explosão ser ouvida. Um clarão ilumina a área.

"Vi um drone a cerca de quatro metros acima da minha cabeça. Chamei alguém para ver também", relatou Miguel, um dos integrantes da flotilha que primeiro avistou o objeto. "O drone parou perto de nós, moveu-se para a parte dianteira do barco e lançou o que parecia claramente uma bomba", continuou. "Houve uma grande explosão, muito fogo", disse. "Estou bem, mas poderíamos ter sido mortos", concluiu.