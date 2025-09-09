Israel bombardeia imóveis onde estavam negociadores do Hamas em Doha; Catar condena ataque 'covarde'

Ao mesmo tempo, Netanyahu deu sinal verde para uma nova ofensiva militar para tomar o controle da Cidade de Gaza, que Israel considera um dos últimos redutos do movimento islamista palestino.

Hamas reivindica ataque a tiros em Jerusalém

A escalada do conflito entre Israel e o Hamas reacende preocupações globais. Na segunda-feira, dois palestinos entraram armados num ônibus lotado e abriram fogo no cruzamento de Ramot, em Jerusalém Oriental, em um local de grande movimento, durante o período da manhã. Ambos foram mortos por um soldado israelense e um civil armado que estavam no local. O braço armado do movimento islamista palestino reivindicou a autoria do ataque, que deixou seis mortos.

Os dois atiradores vieram de dois vilarejos próximos: Mutana Amro, de 20 anos, de Al-Qubeiba, e Mahmoud Tahah, 21, de Qatanna. Essas duas pequenas localidades palestinas ficam a menos de dois quilômetros de distância da chamada "Linha Verde", a fronteira que separa os territórios israelense e palestino. Nenhum dos dois tinha vínculo com organizações terroristas, nem antecedentes criminais.

O Shin Bet, o serviço de segurança interno de Israel, prendeu um motorista de Jerusalém Oriental sob suspeita de ter auxiliado os autores do ataque.

Embaixada dos EUA

A Embaixada dos Estados Unidos no Catar pediu aos seus cidadãos no país que permaneçam em locais seguros. "Temos visto relatos de ataques com mísseis em Doha. A Embaixada dos EUA ordenou que seus funcionários fiquem protegidos dentro de suas instalações. Os cidadãos americanos são aconselhados a permanecerem em segurança e acompanharem as atualizações", escreveu a embaixada em sua conta no X.